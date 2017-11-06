Около 6,2 млн транспортных средств проследовало через таможенную границу Беларуси в 2017 году

В 2017 году через таможенную границу Беларуси проследовало около 6,2 млн транспортных средств, что на более чем 1 млн больше, чем за 9 месяцев минувшего. Из них – около 4,5 млн легковых, более 1,5 млн грузовых автомобилей.

Увеличение на 22% за 9 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016–го потока транспортных средств, следующих через таможенную границу Республики Беларусь, свидетельствует о повышении транзитной привлекательности страны.

Следует отметить, что количество перемещаемых железнодорожных вагонов также возросло на 13% и составило в этом году около 2,3 млн, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.