С 1 декабря вырастут зарплаты некоторых бюджетников

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 ноября №863 "О повышении тарифных окладов (ставок) отдельным категориям работников", которое вступает в силу с 1 декабря 2017 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Постановлением предусматривается изменение диапазона корректирующих коэффициентов, применяемых к тарифным ставкам (окладам) работников. Реализация данной меры позволит повысить уровень оплаты труда работников, тарифицируемых 1-17-м разрядами.

При этом в большем размере зарплата вырастет у низкооплачиваемых категорий работников, тарифицируемых с 1-го по 4-й разряды. Кроме того, предусмотрено увеличение с 15% до 25% размера повышения тарифных окладов (ставок) работникам учреждений социального обслуживания и культурно-просветительных учреждений, поскольку в соответствующих отраслях отмечается наиболее низкий размер средней заработной платы (по сравнению с иными отраслями бюджетной сферы).

При этом данное повышение устанавливается только работникам, трудовые функции которых соответствуют основному виду деятельности учреждений. Предусмотренные постановлением меры в целом позволят повысить уровень зарплаты в среднем на 7,1%, а также обеспечить ее сбалансированный рост и сохранение дифференциации в оплате труда.

Министерству труда и социальной защиты поручено ввести корректирующие коэффициенты к тарифным ставкам (окладам) работников бюджетных организаций, размеры которых определены данным постановлением. Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций необходимо обеспечить перерасчет зарплаты работников в соответствии с установленными размерами корректирующих коэффициентов и повышением тарифных окладов (ставок).