С 1 декабря вырастут зарплаты некоторых бюджетников
Общество
20 ноября 2017
АА
Наибольшее увеличение заработных плат ждет низкооплачиваемые категории работников, в том числе работников учреждений социального обслуживания и культурно-просветительных учреждений.
Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 ноября №863 "О повышении тарифных окладов (ставок) отдельным категориям работников", которое вступает в силу с 1 декабря 2017 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Постановлением предусматривается изменение диапазона корректирующих коэффициентов, применяемых к тарифным ставкам (окладам) работников. Реализация данной меры позволит повысить уровень оплаты труда работников, тарифицируемых 1-17-м разрядами.
При этом в большем размере зарплата вырастет у низкооплачиваемых категорий работников, тарифицируемых с 1-го по 4-й разряды. Кроме того, предусмотрено увеличение с 15% до 25% размера повышения тарифных окладов (ставок) работникам учреждений социального обслуживания и культурно-просветительных учреждений, поскольку в соответствующих отраслях отмечается наиболее низкий размер средней заработной платы (по сравнению с иными отраслями бюджетной сферы).
При этом данное повышение устанавливается только работникам, трудовые функции которых соответствуют основному виду деятельности учреждений. Предусмотренные постановлением меры в целом позволят повысить уровень зарплаты в среднем на 7,1%, а также обеспечить ее сбалансированный рост и сохранение дифференциации в оплате труда.
Министерству труда и социальной защиты поручено ввести корректирующие коэффициенты к тарифным ставкам (окладам) работников бюджетных организаций, размеры которых определены данным постановлением. Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций необходимо обеспечить перерасчет зарплаты работников в соответствии с установленными размерами корректирующих коэффициентов и повышением тарифных окладов (ставок).
Новый минский «МакДональдс» находится возле станции метро «Спортивная», на пересечении улиц Притыцкого и Глебки, возле торгового центра «Скала». Фастфуд начали строить в начале апреля и на днях он заработает.
Александр Лукашенко потребовал обратить более серьезное внимание на медучреждения в районных центрах и небольших населенных пунктах. Об этом президент заявил, посещая Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.
Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Минского района, подозреваемого в преднамеренном банкротстве возглавляемой коммерческой организации (ч.2 ст.240 Уголовного кодекса Беларуси).
Наиболее вписались в московский рынок труда из всех стран-членов ЕАЭС мигранты из Беларуси, заявила профессор, заместитель директора Института социально-политических исследований Российской академии Наук Галина Осадчая.
Новый минский «МакДональдс» находится возле станции метро «Спортивная», на пересечении улиц Притыцкого и Глебки, возле торгового центра «Скала». Фастфуд начали строить в начале апреля и на днях он заработает.
Александр Лукашенко потребовал обратить более серьезное внимание на медучреждения в районных центрах и небольших населенных пунктах. Об этом президент заявил, посещая Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.
Мировая премьера восьмого эпизода «Звездных войн» назначена на 14 декабря 2017 года. В Минске самые нетерпеливые поклонники саги смогут увидеть фильм на день раньше: предпремьерный показ состоится в сети кинотеатров Silver Screen 13 декабря в 22.00.