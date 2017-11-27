Внесены изменения в Правила приема лиц для получения высшего образования II ступени

Постановлением правительства №861 внесены коррективы в Правила приема лиц для получения высшего образования II ступени, утвержденные постановлением Совмина от 2 февраля 2012 года №110.

В частности, документом установлено право поступления в магистратуру на заочную и очную (вечернюю) форму только гражданам, имеющим трудовой стаж не менее 10 месяцев, сообщила пресс-служба правительства.

Лица, которым в Республике Беларусь предоставлено убежище, могут участвовать в конкурсе для поступления в магистратуру в государственных учреждениях высшего образования за счет средств республиканского бюджета. Данная норма предоставляет указанным лицам равное с гражданами Республики Беларусь право на получение образования.

Для поступающих иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Беларуси уточнены требования к поступлению и перечень предъявляемых в приемную комиссию документов. Кроме того, введено дополнительное собеседование по учебным дисциплинам, что будет способствовать привлечению более подготовленных специалистов из этой категории лиц для обучения на II ступени высшего образования.

Также документом уточнена форма утверждения контрольных цифр приема (по видам образовательных программ и формам получения образования). Наряду с этим введены нормы, предусматривающие доведение до общественности сведений о количестве мест, предоставляемых в госучреждениях высшего образования для получения высшего образования II ступени за счет средств бюджета, и проведения раздельных конкурсов на получение II ступени высшего образования в заочной и очной (вечерней) формах за счет средств бюджета и на платной основе.

С целью исключения случаев одновременного зачисления на обучение в магистратуру в два и более учреждения высшего образования введена норма предоставления в приемную комиссию не копии документа о высшем образовании, а оригинала.

Кроме того, постановлением предусмотрены равные условия при поступлении в магистратуру в учреждения высшего образования для всех специальностей сельскохозяйственного профиля.

В Правилах уточнен порядок проведения вступительных испытаний и установлен порядок проведения дополнительного собеседования по учебным дисциплинам.

Документом предусмотрена льгота на поступление в магистратуру без вступительных испытаний для лиц, награжденных нагрудными знаками ”Лаурэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў“ и (или) ”Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі“.

Одновременно дополнен пперечень категорий лиц, пользующихся преимущественным правом на поступление: для научно-ориентированной магистратуры — имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании I ступени или документа об образовании; для практико-ориентированной магистратуры – получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с отличием или имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании I ступени или документа об образовании.

Кроме того, постановлением введена норма зачисления в течение тридцати дней после начала учебного года лиц, участвовавших и не прошедших по конкурсу, на вакантные места, появившиеся в результате отчисления из учреждения высшего образования.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.