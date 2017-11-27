Зачем необходимо заземление в доме?

В настоящее время большое количество людей не понимает, зачем необходимо заземление в частном доме, поэтому они его и не создают, тем самым пренебрегая своей безопасностью.
Отсутствие подобной защиты может привести к серьезным травмам, а также негативно влияет на общее состояние здоровья человека, поскольку правильное заземление на даче или в частном доме способно не только уменьшить количество помех в сети, но и снизить уровень электромагнитного излучения.
Что включает в себя данная система?
Ранее заземление создавалось с использованием водопроводных труб, однако так как в них присутствовала вода, такой метод не являлся безопасным. Сегодня же с этой целью используются специальные системы. Создать заземление довольно просто. Для этого делают специальный контур, который состоит из металла, проводящего ток. Обычно он имеет вид равностороннего треугольника. Данную конструкцию помещают в яму глубинной около полуметра и соединяют с помощью медного провода или стальной пластины с электрощитом, где находятся кабели, ведущие к различным электроприемникам, находящимся в доме. Как правило в комплект заземления входят:
стальные стержни;
соединительные муфты, зажимы и наконечники;
токопроводящая паста;
смотровое устройство;
водоблокирующая лента.
Таким образом, данная система обеспечивает безопасность человека во время пользования электроприборами, поэтому пренебрегать ею нельзя. Установить конструкцию можно самостоятельно, однако если у вас возникли с этим трудности, всегда можно воспользоваться помощью специалистов или проконсультироваться с менеджером магазина, в котором вы приобретали комплект.
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