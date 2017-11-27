Какую информацию белорусы ищут в интернете о бульбе

"Яндекс" изучил поисковые запросы белорусов о картошке. Мы проверили, правда ли жители страны не представляют свою жизнь без этого корнеплода и как они его применяют.

Раз картошка, два картошка

Каждый месяц жители Беларуси задают Яндексу примерно 80 тысяч запросов о картошке. Больше всего их приходит из Минска и области – около тысячи в день, а меньше всего из Гродненской области – порядка двухсот ежедневно. Об этом "Ежедневнику" сообщили в пресс-службе компании "Яндекс".

Почти три четверти запросов о картошке касаются еды – способов приготовления и рецептов блюд из нее. В огородный сезон белорусы много интересуются выращиванием картофеля – ищут в интернете сорта и необычные способы посадки, а к зиме – правила хранения.

Картошка картошке – рознь

Судя по запросам к Яндексу, в каждой области страны местные жители предпочитают свой способ приготовления картошки. В Минске и Минской области чаще всего ищут запеченную картошку в горшочках – ее хотят приготовить со свининой, птицей, сыром, сметаной или грибами. В Могилевской области больше всего спрашивают в интернете про пирожки с картошкой. Картофельную запеканку чаще всего хотят найти в Гомельской области – в нее кладут фарш, кусочки курицы, куриные субпродукты, грибы, капусту или сосиски. Жители Витебска и области любят готовить и есть драники с разными добавками. Ну а жители Брестской и Гродненской областей часто ищут в Яндексе рецепт картофельной бабки.

Кроме указанных блюд, белорусы готовят из картошки зразы, колдуны, пызы и клецки. С интернетом советуются и о том, как правильно сделать картофельное пюре. Узнают, как сделать дома картофель фри и как сварить самогон из картошки. Картошку запекают, жарят, варят, толкут, готовят на костре, во фритюре и мультиварке. Больше всего ее любят есть с мясом, грибами и курицей, но не гнушаются готовить и с рыбой, уткой, кроликом, сметаной, сыром, куриными субпродуктами, ананасами, майонезом и даже киви. И только летом, когда появляется молодая картошка, белорусы всех областей бросают кулинарные эксперименты и ищут в интернете простые рецепты картошки с зеленью, лисичками, сметаной или просто маслом.

Каждой твари – по картошке (кроме хаски)

Из поисковых запросов очевидно: белорусы едят картошку не только сами сами, но и пытаются накормить ею животных вокруг себя. А перед этим интересуются, насколько это безопасно. Жители Беларуси то и дело спрашивают у Яндекса, можно ли кормить сырым и вареным картофелем морских свинок, коз, кур-несушек, вьетнамских и вислобрюхих свиней, кроликов, коров, шотландских вислоухих кошек, щенков породы алабай и чихуахуа (без уточнения возраста собаки). А вот хаски, судя по многочисленным запросам, кормить картошкой нельзя. Например, кто-то из пользователей обеспокоенно искал в интернете [почему хаски нельзя картошку], а через несколько минут – [хаски съела картошку] и [хаски съела картошку форум].

Картофельная панацея

Кроме употребления внутрь, белорусы практикуют прикладывание картофеля к разным частям тела, а также вдыхание картофельного пара. Чаще всего в Яндексе хотят найти, как лечить насморк с помощью ингаляции паром от картошки. Над кастрюлями дышат и дети, и взрослые. На втором месте по популярности среди поисковых запросов о лечении картошкой – компрессы из вареного картофеля, таким способом лечат кашель и ушибы. Замыкают тройку лидеров среди методов лечения картофельные свечи от геморроя.

Корнеплод также является must have’ом каждой уважающей себя дамы: у Яндекса спрашивают, как с помощью картошки избавиться от мешков под глазами и следов усталости; ищут рецепты картофельной диеты и масок для лица.

Что сулит картошка?

Картошка присутствует в жизни жителей Беларуси не только наяву – она еще и является им в снах. Пользователи Яндекса чаще всего хотят найти, что значит, когда снится, что копаешь большую картошку. Также в сонниках ищут, что сулит сочетание покойников и картофеля. Белорусы то и дело задают, например, такие запросы: [во сне умершая соседка пришла за картошкой], [сонник копать картофель крупный с умершей бабушкой], [видеть во сне как мать покойница картошку копала].

Чуть меньше, но все же часто спрашивают, к чему снится гнилая картошка. Также в сновидениях белорусы чистят и садят картошку. Но временами с помощью Яндекса пытаются расшифровать и такие сложные сны:

• [приснилось, что родственник упал в погреб с картошкой]

• [во сне картошка в брюках]

• [к чему снится огромная жаба, которая выпала из мешка с картошкой и мы ее сожгли]

• [к чему снится отварной картофель и селедка на столе]

• [котлеты и картошку есть во сне]

• [чистить картошку с коллегами во сне]

Культурное значение картошки

Судя по запросам к Яндексу, картошка имеет большое значение для воспитания подрастающего поколения. В интернете часто ищут конспекты уроков и воспитательных бесед в младших классах на тему «Второй хлеб». Кроме того, в Беларуси любят отмечать праздники картошки, к которым тщательно готовятся – и тогда Яндексу задают запросы вроде [сценарий праздника картошки в доме культуры] и [сценарий праздника для взрослых «ах картошка, ты картошка»].

О картошке ищут анекдоты, стихи, поговорки, песни и загадки. А один неизвестный минчанин (или минчанка) последовательно искал в Яндексе картофель на картинах Ван Гога, музыку Баха о картошке и памятник картошке в Минске.

Напоследок – еще несколько необычных запросов жителей о картошке:

• [что делать если обжег горло горячей картошкой]

• [что посмотреть когда жена чистит картошку]

• [сколько у картошки хромосом]

• [рецепты из картошки ЗАРАЗЫ]

• [прикольные статусы для девушек послать парня на картошку]

• [назвать бульбу картошкой то же самое что Беларусь белоруссией]