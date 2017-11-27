Кочанова рассказала о трудоустройстве белорусов

Обновленный декрет № 3 в ближайшее время будет внесен на рассмотрение главы государства, сообщила сегодня глава Администрации президента Наталья Кочанова на совещании у президента о работе экономики за истекший период 2017 года.

По словам Натальи Кочановой, вопросы трудоустройства волнуют многих белорусов, передает БЕЛТА.

«Сейчас мы готовим и практически завтра внесем новую концепцию декрета № 3. Мы анализируем эту ситуацию, она действительно серьезная, — отметила она. — Те данные, которые нам предоставили облисполкомы, — это порядка 500 тыс. неработающих человек».

Глава Администрации президента рассказала, что в госоргане создана специальная мониторинговая группа, которая регулярно выезжает в наиболее проблемные с точки зрения безработицы регионы республики. «Мы видим, и по оценкам информационно-аналитического центра, что это основной вопрос, который волнует жителей нашей страны. В разных регионах ситуация разная, но она действительно сегодня имеет место, и самоуспокаиваться здесь нельзя», — подчеркнула Наталья Кочанова.

Она отметила тот факт, что за рубежом работают 97,6 тыс. белорусов. «Не найдя здесь работы, они просто уезжают. Надо точечно рассматривать каждый регион. Например, Столин — там нет просто работы сегодня. Значит, надо думать, какие открывать производства и какие создавать рабочие места: и высокопроизводительные, и невысокопроизводительные — рабочие места должны быть», — резюмировала глава Администрации президента.