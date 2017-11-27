Студенты из Минска выиграли VIII Турнир естественных наук в Санкт-Петербурге

Общество 21 ноября 2017

18 ноября состоялся финал Турнира естественных наук (ТЕН-2017) — ежегодного командного соревнования по решению прикладных научных задач. Завоевала золото минская команда «Энтропия» (Белорусский государственный университет).

Основная цель состязания — научить студентов применять знания для решения актуальных производственных задач и отстаивать свои проекты в научной полемике.



В соревновании приняла участие сразу 21 команда. Конкурсанты представили крупные города России и стран СНГ: Москву, Санкт-Петербург, Минск, Новосибирск, Уфу, Ижевск, Омск, Тюмень, Челябинск, Воронеж, Екатеринбург и Симферополь.



В течение пяти дней участники рассматривали наиболее актуальные производственные проблемы, решали прикладные технологические задачи от ведущих компаний и исследовательских институтов и отстаивали свои идеи в дебатах.



Участникам русскоязычной лиги международных соревнований пришлось выполнить десяток нелегких заданий в области медицины, биологии, физики и других естественных наук. Например, конкурсанты постарались определить негативные последствия от употребления в пищу продуктов из клонированных животных. Кроме того, участники придумывали опыты по физике, в которых понадобилось задействовать возможности смартфонов. Также командам надо было найти максимально доступный, но при этом эффективный метод очистки морских раковин, который позволяет сохранить их цвет и форму.



В заключительном этапе Турнира 18 ноября выступили три лучшие сборные: Белорусский государственный университет (БГУ), Новосибирский государственный университет (НГУ) и команда санкт-петербургских университетов.



Уверенно завоевала золото минская команда «Энтропия» (Белорусский государственный университет). Ее представили Ольга Соколовская (капитан), Елизавета Кушнерова, Александра Фальчевская, Владислав Кисин и Николай Нагибин.



Самое сильное решение было предложено для задачи «Тадж-Махал». Студентам надо было разработать новый метод удаления желтых пятен с мавзолея и долговременной защиты поверхности храма. «Для работы с мрамором было необходимо определить оптимальную длину волны. Для этого мы исследовали спектры поглощения поверхностных загрязнителей Тадж-Махала и путем математических вычислений определили длину в 350 нанометров. Такую очистку необходимо проводить 1 раз в 15 лет», — рассказывает студент 4-го курса химического факультета БГУ, член команды-победителя Владислав Кисин. Также «Энтропия» представила необходимый метод долгосрочной защиты. Молодые ученые предложили использовать защитное покрытие из полимерной матрицы из тетраэтоксисилана (пластика с высокой степенью защиты от воды). Такой материал устойчив к воздействию атмосферных факторов (влажность воздуха, ультрафиолетовое излучение), а равномерно внесенные наночастицы диоксида титана способны бороться с загрязнителями. Покрытие обладает самоочищающимися свойствами и предупреждает загрязнение монумента, что исключает необходимость его очистки. Жюри единогласно отметили решение данной задачи как лучшее и поставили 100 баллов из 100 возможных.



Результаты участия в Турнире учитываются приемной комиссией Института химии СПбГУ при поступлении на программы магистратуры и аспирантуры.



Мероприятие прошло при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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