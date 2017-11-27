Топ-10 шпионских скандалов, произошедших в Беларуси

Скандал, связанный с задержанием КГБ Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко и обвинением его в шпионаже, дал повод вспомнить о других подобных инцидентах.

Напомним, 20 ноября КГБ Беларуси обвинило украинского журналиста в шпионаже и работе на украинскую военную разведку, а советник посольства Украины был объявлен персоной нон грата.

На основании данных белорусских и зарубежных СМИ, Thinktanks.by составил Топ-10 шпионских скандалов, произошедших на территории Беларуси.

№1

В конце 1994 года спустя 5 месяцев после избрания Лукашенко КГБ обвинил двух белорусских журналистов в шпионаже в пользу Турции. В результате из Беларуси выслали двух атташе турецкого посольства. В ответ Турция приостановила все контакты с нашей страной и приостановила выделение кредита в 100 миллионов долларов. Белорусских граждан не осудили.

№2

По данным белорусских СМИ, первым в современной белорусской истории «шпионским» делом, которое дошло до суда, стало дело гражданина Германии Кристофера Леца. В сентябре 2000 года контрразведка КГБ задержала гражданина Германии, преподавателя Центра стратегических исследований Маршалла – военного колледжа, в деятельности которого активное участие принимают США. Летом 2001 года задержанного признали виновным в шпионаже и приговорили к 7 годам лишения свободы. Однако до сих пор так и неизвестно в пользу какого государства шпионил Лец: Германии или США. Вскоре Александр Лукашенко подписал указ о его помиловании.

№3

В апреле 2001 гражданина Италии Анджело Антонио Пил задержали вместе с гражданкой Беларуси Ириной Ушак, которая по информации КГБ передавала ему документы с секретными свидетелями военного характера. Итальянца осудили за шпионаж на 4,5 года, а белорусску за измену государству — на 4 года. Через год после задержания Александр Лукашенко помиловал Ирину, а в День независимости и самого итальянца.

На этом история не закончилась. Пил выразил желание жениться Ириной Ушак, которая на тот момент находилась в Москве.

№4

В 2007 году КГБ сообщил, что пресек деятельность агентурной группы из пяти человек, работавшей в пользу Польши. Шпионы собирали информацию о деятельности объединенной системы противовоздушной обороны Беларуси и России (в частности, о ракетных комплексах С-300). В состав группы входило четыре гражданина Беларуси: бывший майор Вооруженных сил Владимир Русскин, бывший майор, экс-начальник службы разведки штаба одной из зенитно-ракетных бригад Виктор Богдан, военнослужащие радиотехнической бригады войск ПВО Беларуси Корнелюк и Петкевич. Пятым агентом был майор вооруженных сил России Юреня, с явки которого с повинной в ФСБ России, якобы, и началось расследование.

По словам Владимира Русскина он был завербован после того, как на границе польские таможенники обнаружили в его багаже алкоголь в объеме, превышающем норму в 5 раз. По сообщению КГБ, секретная документация ВВС и войск ПВО снималась на пленку, затем переводилась в цифровой формат и записывалась на флэш-карту. Для передачи разведданных использовались тайники, а для перемещения их через границу был сделан контейнер внутри автомобильного огнетушителя.

№5

Весной 2008 года Первый канал белорусского телевидения заявил о раскрытии «шпионской сети» США на территории Беларуси. Утверждалось, что сеть была организована дипмиссией США в Минске из 10 белорусских граждан. Группа якобы собирала и передавала сотруднику ФБР, работавшему в посольстве, сведения для использования в ущерб Беларуси. Белорусы пользовались фотоаппаратами, биноклями, видеокамерами, телефонами. По утверждению БТ большинство шпионов арестовали на конспиративной квартире. Однако позже председатель КГБ Юрий Жадобин заявил, что никто задержан не был. Затем в Комитете госбезопасности сообщили, что «шпионской сетью эта группа не стала исключительно по причине своевременного вмешательства белорусских компетентных органов».

№6

В марте 2008 года американский юрист Эмануил Зельцер и его секретарь Владлена Функ прилетели в Минск на самолете Бориса Березовского. У скончавшегося бизнесмена Бадри Патаркацишвили в Беларуси были активы, и юрист якобы должен был с ними разобраться. Однако, как рассказала БелаПАН Владлена Функ, в Минск она и ее шеф не собирались. А также не исключила, что их спящими посадили в самолет, подсыпав до этого что-то в еду и напитки. Адвокаты Бориса Березовского предупредили Генрокуратуру Беларуси, что Эмануил Зельцер может попытаться предъявить подложные документы. В итоге юрист был водворен в СИЗО КГБ. Через несколько месяцев Зельцер был приговорен к 3 годам лишения свободы за использование заведомо ложных документов и покушение на коммерческий шпионаж. Отбыв в неволе половину срока, он был освобожден на основании указа Александра Лукашенко о помиловании.

№7

В июле 2012 года КГБ Беларуси заявил, что уличил в шпионаже двух белорусских граждан в интересах спецслужб Литвы. В комитете рассказали, что "во время проведения агентурной акции с поличным был задержан резидент военной разведки Литвы". На передаче секретных сведений словили и белорусских граждан – А. Фензеляу и Е. Кочура. Белорусский военный суд признал их виновными в "измене государству" и приговорил к 10 и 8 годам лишения свободы соответственно. По мнению МИДа Литвы, информация КГБ Беларуси не соответствовала действительности и касалась внутренних дел белорусских спецслужб, в которые пытались втянуть Литву.

№8

4 июля 2012 года маленький самолет с двумя гражданами Швеции незаметно перелетел белорусско-литовскую границу, долетел до Минска, десантировал на парашютах плюшевых медведей и удачно вернулся в Литву.

Поскольку граждан Швеции задержать не удалось, в СИЗО КГБ попал фотограф Антон Суряпин, который первым сфотографировал медведей и выложил фото на своем сайте, а также риелтор Сергей Башаримов, у которого шведы снимали квартиру на сутки.

Белорусских парней обвинили в пособничестве, потом освободили под подписку о невыезде, позже обвинение сняли.

№9

В ноябре 2012 года в Витебске был задержан и обвинен в измене государствузампредседателя Союза молодых интеллектуалов Андрей Гайдуков. По официальной версии, его задержали "в момент закладки тайника с интересующими иностранные спецслужбы сведениями". Молодого человека поместили в следственный изолятор, а Комитет госбезопасности отрапортовал о прекращении противоправной деятельности гражданина Беларуси, который "занимался сбором и передачей информации политического и экономического характера по заданию иностранной разведки". По другой версии, Гайдуков оказался под следствием из-за своей оппозиционной деятельности. Суд над "шпионом" был закрытым, его осудили на полтора года лишения свободы. После освобождения в мае этого года Гайдукова поставили на профилактический учет и запретили выезжать из Беларуси.

№10

В июле 2013 года, комментируя ситуацию вокруг бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, Лукашенко отметил, что это актуально и для Беларуси. "Мы недавно задержали одного из предателей, который в спецслужбах служил и который был через представителей католической церкви связан с иностранными государствами, и не только сдавал информацию, но из-за его деятельности пострадали люди, которые работают за границей". Через несколько дней стало известно о задержании ксендза Владислава Лазаря - ему ставили в вину передачу денег человеку, который обвинялся в шпионаже в пользу другой страны. Представители оппозиции настаивали, что священнослужителя следует признать политзаключенным. Через полгода ксендза Лазаря освободили из следственного изолятора под подписку о невыезде. Позднее "Беларуская хрысціянская дэмакратыя" сообщила, что уголовное дело в отношении подозреваемого в шпионаже священника закрыто за недоказанностью.

***

Отметим, что в данном рейтинге упомянуты основные шпионские скандалы, произошедшие на территории Беларуси. Инциденты, связанные с задержанием людей, которых обвиняли другие государства в шпионаже в пользу Беларуси здесь не приводятся.