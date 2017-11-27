Высланный из Хорватии в Беларусь нелегальный застройщик скоро предстанет перед судом

Об этом сообщила сегодня в эфире программы "Причины и следствие" на "Альфа Радио" официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Расследованием уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности при строительстве многоквартирных домов в Минске занимается главное следственное управление центрального аппарата СК. Двое фигурантов уголовного дела до его возбуждения выехали за пределы Беларуси и скрылись от правоохранительных органов. В августе этого года одного из них задержали на территории Хорватии, в октябре сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси во взаимодействии с МВД он был экстрадирован и помещен в СИЗО. Бизнесмен допрошен следователями, он обвиняется в организации незаконной предпринимательской деятельности (ч.2 ст. 233 УК).

Следствие установило, что группа минчан без государственной регистрации строила дома, которые по своим признакам могут быть отнесены к многоквартирным. Происходило это на территории усадебной застройки в Минске. Возводилось жилье как двухквартирные или четырехквартирные блокированные дома, квартиры продавались под видом долей в праве собственности. Они приобретали ветхое жилье и земельные участки на указанных территориях, сносили и строили дома в два или три этажа, где после продавали жилые помещения. При этом каждое из них содержало в себе все необходимые признаки отдельной квартиры. Всего следователями установлено 18 фактов строительства подобных объектов недвижимости с 1999 по 2014 год.

Общий доход от незаконной деятельности составил не менее 1,8 млн рублей. Наложен арест на имущество - объекты недвижимости, транспортные средства.

"Завершаются процессуальные действия в отношении экстрадированного из Хорватии фигуранта уголовного дела, его партнер находится в розыске", - сказала Юлия Гончарова.