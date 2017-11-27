Мигранты из Беларуси лучше других адаптированы на московском рынке труда

Наиболее вписались в московский рынок труда из всех стран-членов ЕАЭС мигранты из Беларуси, заявила профессор, заместитель директора Института социально-политических исследований Российской академии Наук Галина Осадчая.

Москва – центр притяжения рабочей силы

Как заметила Галина Осадчая, московский рынок труда характеризуется тем, что там много рабочих мест и высокая заработная плата. Также рынок постоянно нуждается в притоке рабочей силы, и эта тенденция продолжает нарастать.

По ее словам, в 2016 году более 64,8% свободных рабочих мест, заявленных организациями в службах занятости населения Центрального Федерального округа России, – это были Москва и Московская область.

«Если говорить о стратегии мигрантов из ЕАЭС, то они едут целенаправленно на те места, где есть востребованность в данном регионе, а это строительство, транспорт, торговля», – сказала Галина Осадчая на Международной научно-практической конференции, проводимой Институтом социологии НАН Беларуси.

В ходе опроса мигрантов из стран-членов ЕАЭС выяснилось, что 35% приезжих не удовлетворены условиями работы в Москве. В основном об этом заявляли информаторы из Казахстана.

«Можно сделать вывод, что они не достигают того социального статуса, какой был у них на родине. Именно эта группа и планирует вернуться в свою страну. Те же, кто нашел себя (65%), те не собираются возвращаться на родину», – отметила социолог.

Белорусы удовлетворены работой и зарплатой

Галина Осадчая рассказала, что по результатам исследования им удалось поделить респондентов на адаптированных и неадаптированных.

«Адаптированные – это те мигранты, кто доволен как у них складываются дела в Москве, они удовлетворены тем, как нашли жилье, как им платят, отношениями с друзьями, руководством на работе. По ее словам, из всех стран ЕАЭС наиболее успешно адаптированными оказались белорусы, на втором месте – армяне.

Как правило, для данных респондентов характерны такие признаки, как более высокий уровень образования, также они блестяще владеют русским языком, обладают хорошим социальным капиталом и опытом мобильности в их обществах, отметила социолог.

Так, на вопрос: соответствует ли ваша работа вашим знаниям и способностям? – «да» ответили 34,4% белорусов, 22,5% армян, и только 19,1% казахов и 17% кыргызстанцев.

Самый высокий процент в целом довольных своей работой также оказался среди мигрантов из Беларуси – 35,6 %. Тогда как среди мигрантов из Армении доля удовлетворенных работой не превышает 19,1%, среди мигрантов из Казахстана – 22,3%, из Кыргызстана –10,6%.

Следует отметить среди мигрантов из Беларуси и высокую удовлетворенность оплатой своего труда. То, что их работа хорошо оплачивается, считает 30% опрошенных, 40% респондентов дало ответ «в основном да». Одна пятая опрошенных дала ответ «в основном нет», и только 10% ответили, что их работа оплачивается плохо.

В ходе исследования также выявились основные трудности, с которыми сталкиваются в России трудовые мигранты. Наиболее проблемные вопросы, по мнению белорусских мигрантов, связаны с поиском жилья и трудностями в получении работы (их отметили 39,1% и 29,1% опрошенных белорусов). В меньшей степени респонденты неудовлетворены негативными стереотипами и предубеждениями со стороны окружающих людей (всего лишь 8,2%).

Россияне не против мигрантов-белорусов

В свою очередь профессор Осадчая отметила, что одной из основных проблем мигрантов в Москве является его социальное самочувствие, проблема «своих» и «чужих».

«Так, например, по результатам серьезного исследования, проведенного в России, оказалось, что большинство россиян поддерживает именно миграцию из Беларуси – 60%. В поддержку мигрантов из Кыргызстана высказались 44% опрошенных, из Таджикистана – 39% опрошенных. Понятно, что это все сказывается на социальном самочувствии мигрантов из стран Евразийского союза», – сказала она.

К слову отметим, что в Москве с населением 12,5 млн человек, официальных трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, по оценке Евразийской экономической комиссии, около 1 млн.

Что касается мигрантов-белорусов, то, к примеру, в прошлом году, по данным МВД Беларуси, на заработки в соседнюю страну уехало 4,7 тыс. белорусов. Исходя из статистики Федеральной миграционной службы России, белорусов, работающих в России в 2015 году, было около 30 тысяч.

Галина Осадчая также отметила, что примерно две третьих приезжих белорусов поддерживают свой профессиональный статус.

«Они едут, как правило, в свою отрасль и на ту же должность, которую занимали у себя на родине. Они себя находят», – резюмировала эксперт.