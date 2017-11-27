За 10 месяцев 2017 года на Белорусской железной дороге пострадали 109 человек

В результате несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта за 10 месяцев 2017 года пострадало 109 человек, при этом 14 из них несовершеннолетние.

Так, при попытке перелезть через вагон-цистерну, находящийся в составе грузового поезда на станции Пуховичи, 20.03.2017 был травмирован электрическим током 16-летний учащийся Осиповичского государственного профессионально-технического колледжа. С ожогами от воздействия электрическим током 2-3 степени (40% тела) молодой человек помещен в реанимационное отделение центральной районной больницы в г. Марьина Горка, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры,

При попытке перелезть через железнодорожную цистерну на станции Минск-Сортировочный 24.06.2017 были травмированы электрическим током контактной сети граждане 20 и 24 лет. Один из них погиб на месте, другой с 80% ожога тела был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение г. Минска, где впоследствии скончался.

Следует отметить, что из названного числа пострадавших 42 человека находилось в состоянии алкогольного опьянения.

В истекшем периоде 2017 года на железнодорожных переездах произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобильного и железнодорожного транспорта, в которых погибло 9 человек и пострадало 4.

Так, на перегоне Слоним–Озерница на нерегулируемом железнодорожном переезде, оборудованном исправной световой и звуковой сигнализацией, поезд Барановичи-Волковыск 03.07.2017 совершил наезд на легковой автомобиль, в результате которого водитель погиб на месте, а один из его пассажиров скончался от полученных телесных повреждений в больнице.