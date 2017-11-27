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За 10 месяцев 2017 года на Белорусской железной дороге пострадали 109 человек

Общество

ЕЖЕДНЕВНИК, 22 ноября 2017

АА

В результате несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта за 10 месяцев 2017 года пострадало 109 человек, при этом 14 из них несовершеннолетние.

За 10 месяцев 2017 года на Белорусской железной дороге пострадали 109 человек

Так, при попытке перелезть через вагон-цистерну, находящийся в составе грузового поезда на станции Пуховичи, 20.03.2017 был травмирован электрическим током 16-летний учащийся Осиповичского государственного профессионально-технического колледжа. С ожогами от воздействия электрическим током 2-3 степени (40% тела) молодой человек помещен в реанимационное отделение центральной районной больницы в г. Марьина Горка, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры,

При попытке перелезть через железнодорожную цистерну на станции Минск-Сортировочный 24.06.2017 были травмированы электрическим током контактной сети граждане 20 и 24 лет. Один из них погиб на месте, другой с 80% ожога тела был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение г. Минска, где впоследствии скончался.

Следует отметить, что из названного числа пострадавших 42 человека находилось в состоянии алкогольного опьянения.

В истекшем периоде 2017 года на железнодорожных переездах произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобильного и железнодорожного транспорта, в которых погибло 9 человек и пострадало 4. 

Так, на перегоне Слоним–Озерница на нерегулируемом железнодорожном переезде, оборудованном исправной световой и звуковой сигнализацией, поезд Барановичи-Волковыск 03.07.2017 совершил наезд на легковой автомобиль, в результате которого водитель погиб на месте, а один из его пассажиров скончался от полученных телесных повреждений в больнице. 

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