КГК раскрыл схему поставок морепродуктов в Россию

Задержаны руководители двух компаний, использовавшие лжеструктуры для оформления документов по ввозу замороженной рыбы и морепродуктов.
Столичной финансовой милицией пресечена преступная деятельность группы лиц, уклонившихся от уплаты налогов на сумму около 600 тыс. рублей при ввозе на территорию Республики Беларусь рыбы и морепродуктов глубокой заморозки.
Следствием установлено, что группа граждан Российской Федерации и Литовской Республики организовала деятельность по ввозу на территорию Республики Беларусь рыбы и морепродуктов глубокой заморозки с целью последующей реализации за наличный расчет в Российской Федерации.
Руководители двух субъектов хозяйствования, которые ввозили данную продукцию, помещали в бухгалтерский учет фиктивные документы от лжепредпринимательских структур, в результате чего не доплатили налогов на сумму свыше 600 тыс. рублей.
По результатам проведенных оперативно-разыскных и проверочных мероприятий в отношении участников противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщили в Комитете государственного контроля.
Новый минский «МакДональдс» находится возле станции метро «Спортивная», на пересечении улиц Притыцкого и Глебки, возле торгового центра «Скала». Фастфуд начали строить в начале апреля и на днях он заработает.
Александр Лукашенко потребовал обратить более серьезное внимание на медучреждения в районных центрах и небольших населенных пунктах. Об этом президент заявил, посещая Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.
Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Минского района, подозреваемого в преднамеренном банкротстве возглавляемой коммерческой организации (ч.2 ст.240 Уголовного кодекса Беларуси).
Наиболее вписались в московский рынок труда из всех стран-членов ЕАЭС мигранты из Беларуси, заявила профессор, заместитель директора Института социально-политических исследований Российской академии Наук Галина Осадчая.
Новый минский «МакДональдс» находится возле станции метро «Спортивная», на пересечении улиц Притыцкого и Глебки, возле торгового центра «Скала». Фастфуд начали строить в начале апреля и на днях он заработает.
Александр Лукашенко потребовал обратить более серьезное внимание на медучреждения в районных центрах и небольших населенных пунктах. Об этом президент заявил, посещая Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.
Мировая премьера восьмого эпизода «Звездных войн» назначена на 14 декабря 2017 года. В Минске самые нетерпеливые поклонники саги смогут увидеть фильм на день раньше: предпремьерный показ состоится в сети кинотеатров Silver Screen 13 декабря в 22.00.