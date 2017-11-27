КГК раскрыл схему поставок морепродуктов в Россию

Задержаны руководители двух компаний, использовавшие лжеструктуры для оформления документов по ввозу замороженной рыбы и морепродуктов.

Столичной финансовой милицией пресечена преступная деятельность группы лиц, уклонившихся от уплаты налогов на сумму около 600 тыс. рублей при ввозе на территорию Республики Беларусь рыбы и морепродуктов глубокой заморозки.

Следствием установлено, что группа граждан Российской Федерации и Литовской Республики организовала деятельность по ввозу на территорию Республики Беларусь рыбы и морепродуктов глубокой заморозки с целью последующей реализации за наличный расчет в Российской Федерации.

Руководители двух субъектов хозяйствования, которые ввозили данную продукцию, помещали в бухгалтерский учет фиктивные документы от лжепредпринимательских структур, в результате чего не доплатили налогов на сумму свыше 600 тыс. рублей.

По результатам проведенных оперативно-разыскных и проверочных мероприятий в отношении участников противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщили в Комитете государственного контроля.