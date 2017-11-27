Тематические новости

Метеорит "Джулия" упадет на Землю 25 ноября

Общество

23 ноября 2017

АА

Ученые утверждают, что метеорит "Джулия", замеченный ими 19 ноября, упадет на Землю в эту субботу.

Метеорит "Джулия" упадет на Землю 25 ноября

Предположительно, небесное тело упадет на территорию Европы либо в Атлантический океан.

Астрономы считают, что небесное тело не нанесет ущерб Земле и даже может сгореть в атмосфере.

Уфологи в свою очередь говорят о другой версии: «Джулия» – это сбитый инопланетный корабль, передает sputnik.by

Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Общество»
Блогеры