Почти все заключенные Беларуси обеспечены работой

Более 90% заключенных в Беларуси обеспечены работой, министр внутренних дел Игорь Шуневич по итогам доклада президенту.

Во время доклада президент поинтересовался министра, как обстоят дела с занятостью заключенных, так как несколько лет назад это было проблемой для страны.

На вопрос главы государства Игорь Шуневич ответил, что все заключенные, которые могут и хотят работать, имеют такую возможность.

"Мы обеспечили работой более 90% заключенных, которые отрабатывают долги, иски, зарабатывают деньги на содержание себя и своих семей. Мы создали приемлемые условия труда для них", - отметил министр.

По его словам, ведомство вкладывает много денег в приобретение новой техники и инструментов для создания осужденным необходимых условий работы.

"Считаю, что задача по трудоустройству заключенных нами выполнена достаточно эффективно", - резюмировал Игорь Шуневич.