Правительство на 10 процентов увеличило расходы на детское питание
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
23 ноября 2017
АА
Правительством увеличило финансовые расходы на обеспечение питанием детей в учреждениях образования и оздоровительных лагерях.
Как сообщила пресс-служба Совмина, соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров № 879.
Документ принят в целях обеспечения рационального и сбалансированного питания, соответствующего физиологическим потребностям детей и предусматривает увеличение денежных норм расходов на питание на 10% в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, в учреждениях профессионально-технического образования, а также в оздоровительных лагерях и на питание участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.
Так, стоимость питания в учреждениях дошкольного образования в зависимости от возраста ребенка и его пребывания в этом учреждении составит от 45,32 до 85,14 рублей в месяц, в общеобразовательных школах в зависимости от возраста учащегося и времени его пребывания в учреждении - от 1,65 до 5,65 рублей в сутки.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2017 года.
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