В Беловежской пуще обнаружили редкий вид филина

Самый крупный представитель семейства совиных – филин (Bubo bubo) обнаружен в национальном парке "Беловежская пуща".
Редкую птицу заметили в Королево-Мостовском лесничестве. Филин (Bubo bubo) занесен в Красную книгу Беларуси и относится ко второй категории национального природоохранного значения. Также вид включен в Приложения к Бернской конвенции и Директивы Европейского союза по охране птиц, в Красные книги России, Украины, Польши, Литвы, Латвии. Численность популяции этого вида филинов в Беларуси составляет приблизительно 400-500 пар (около 4% всего количества этих птиц в Европе), сообщает БЕЛТА.
Филин избегает соседства с человеком и полностью отсутствует в качестве гнездящейся птицы вблизи больших городов. Для гнездования он выбирает глухие и труднодоступные уголки леса. Отличительной особенностью этого представителя совиных являются так называемые уши - направленные в стороны пучки перьев на голове. Длина тела филина составляет 58-78 см, размах крыльев может достигать почти 2 м, масса - до 3 кг. "В Беловежской пуще особое внимание уделяется охране редких видов растений, животных и сохранению их мест обитания. Для постоянного выполнения этой важной задачи налажена целая система мониторинга за дикой природой, в которой задействованы не только ученые пущи и Академии наук Беларуси, но и работники охраны леса, волонтеры общественной организации "Ахова птушак Бацькаушчыны", - отметили в нацпарке.
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