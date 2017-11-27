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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов

Общество

23 ноября 2017

АА

Подземные толчки на юго-западе Турции были зафиксированы во вторник вечером Европейским средиземноморским сейсмологическим центром.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов

Эпицентр землетрясения находился в 19 км от города Ула и залегал на глубине около 10 км.

Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

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