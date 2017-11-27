Опрос: почти 40 процентов молодых белорусов вообще не смотрят телевизор

С прослушиванием радио дела обстоят еще хуже. 36% молодых белорусов слушают радио хотя бы изредка, и только 11% из них – каждый день.

В мае 2017 года Центр управленческих решений SARMONT провел исследование современной молодежи. Опрос проводился во всех областных городах, включая Минск, среди молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет. Всего было опрошено 500 человек.

Телерадио

Как сообщает marketing.by с ссылкой на Дарью Сармонт, учредителя Группы компаний Sarmont, исследование выявило, что отношение белорусской молодежи к ТВ весьма неоднозночно. 39% не смотрят телевидение вообще, а 40% - смотрят регулярно, при этом 43% из них – практически каждый день. Больше половины «любителей ТВ» предпочитают развлекательный контент и любимым называют канал ТНТ. С радио ситуация печальнее – только 36% слушают радио хотя бы изредка, и только 11% из них – каждый день.

Интернет

Интернет продолжает свое триумфальное шествие и его проникновение в жизнь молодежи уже достигло своего максимума. Если в возрастной группе 19-22 года каждый день используют интернет 96% молодежи, то в возрасте 15-18 лет – это практически 100% (менее 1% отметили, что используют интернет несколько раз в неделю). Ежедневно новое поколение проводит в сети минимум 3-4 часа, и эта цифра постоянно растет, доходя до 6 и более часов в день. По сути, они всегда находятся он-лайн.

Социальные сети

Если раньше для наказания ребенка лишали сладкого, то сейчас самое страшное для них – день без социальных сетей. Практически все время в интернете молодежь тратит на проведение в соцсетях.

87% молодых людей в возрасте от 15 до 22 используют сеть Вконтакте не менее двух раз в день. Чуть менее популярен Инстаграм (но доля девушек здесь больше), а вот Фейсбук уступает довольно сильно - только треть молодежи часто сидит в этой сети. Твиттер и Одноклассники также теряют популярность.

Мессенджеры

Звонить и разговаривать? Зачем, когда можно написать? Для нового поколения гораздо привычнее переписываться, чем созваниваться. Лидирует по популярности Viber, затем идет Skype и мессенджер Вконтакте. Многие бренды уже активно используют эту особенность поколения – различные смайлы и стикеры с корпоративной символикой популярных брендов уже появляются все чаще.