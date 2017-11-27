Стало известно, сколько часов белорусы будут работать в 2018 году

Новый минский «МакДональдс» находится возле станции метро «Спортивная», на пересечении улиц Притыцкого и Глебки, возле торгового центра «Скала». Фастфуд начали строить в начале апреля и на днях он заработает.
Александр Лукашенко потребовал обратить более серьезное внимание на медучреждения в районных центрах и небольших населенных пунктах. Об этом президент заявил, посещая Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.
Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Минского района, подозреваемого в преднамеренном банкротстве возглавляемой коммерческой организации (ч.2 ст.240 Уголовного кодекса Беларуси).
Наиболее вписались в московский рынок труда из всех стран-членов ЕАЭС мигранты из Беларуси, заявила профессор, заместитель директора Института социально-политических исследований Российской академии Наук Галина Осадчая.
Новый минский «МакДональдс» находится возле станции метро «Спортивная», на пересечении улиц Притыцкого и Глебки, возле торгового центра «Скала». Фастфуд начали строить в начале апреля и на днях он заработает.
Александр Лукашенко потребовал обратить более серьезное внимание на медучреждения в районных центрах и небольших населенных пунктах. Об этом президент заявил, посещая Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.
Мировая премьера восьмого эпизода «Звездных войн» назначена на 14 декабря 2017 года. В Минске самые нетерпеливые поклонники саги смогут увидеть фильм на день раньше: предпремьерный показ состоится в сети кинотеатров Silver Screen 13 декабря в 22.00.