Стало известно, сколько часов белорусы будут работать в 2018 году

В Беларуси установили расчетную норму рабочего времени на 2018 год. Информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

Министерство труда и социальной защиты своим постановлением №73 от 16 ноября утвердило расчетную норму рабочего времени на 2018 год.

Нормы устанавливаются для пятидневной рабочей недели (выходные — суббота, воскресенье) и шестидневной (выходной — воскресенье) и не должны превышать планку, установленную Минтруда.

По новым нормам у работников, которые трудятся пять дней в неделю, рабочая неделя будет немного короче – 2016 часов.

Для сравнения, в текущем году это 2019 часов, а в 2016 году пятидневка была самой длинной – 2038 часов.

При этом шестидневная рабочая неделя с выходным днем воскресенье будет составлять 2022 часов.