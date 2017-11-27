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Стало известно, сколько часов белорусы будут работать в 2018 году

Общество

24 ноября 2017

АА

В Беларуси установили расчетную норму рабочего времени на 2018 год. Информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

Стало известно, сколько часов белорусы будут работать в 2018 году

фото: kramola.info

Министерство труда и социальной защиты своим постановлением №73 от 16 ноября утвердило расчетную норму рабочего времени на 2018 год.

Нормы устанавливаются для пятидневной рабочей недели (выходные — суббота, воскресенье) и шестидневной (выходной — воскресенье) и не должны превышать планку, установленную Минтруда.

По новым нормам у работников, которые трудятся пять дней в неделю, рабочая неделя будет немного короче – 2016 часов. 

Для сравнения, в текущем году это 2019 часов, а в 2016 году пятидневка была самой длинной – 2038 часов. 

При этом шестидневная рабочая неделя с выходным днем воскресенье будет составлять 2022 часов. 

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