Василий Жарко задумался над конкурсом красоты

Оргкомитетом рассмотрен ряд вопросов, связанных с подготовкой данного мероприятия: реализация новых подходов в организации и подготовке конкурса в 2018 году, создание дирекции конкурса, проведение отборочных кастингов участниц, подготовка победительниц областных туров к участию в финальном этапе национального конкурса, приглашение в жюри зарубежных экспертов и другие. Заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома проинформировали о ходе проведения отборочных туров конкурса в регионах.



По итогам заседания даны соответствующие поручения республиканским органам госуправления в оказании содействия в решении вопросов в целях проведения мероприятий конкурса на высоком организационном и творческом уровне.



Финал конкурса пройдет в мае 2018 года в г.Минске, сообщает пресс-служба правительства.