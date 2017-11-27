Василий Жарко задумался над конкурсом красоты

Под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“.
Оргкомитетом рассмотрен ряд вопросов, связанных с подготовкой данного мероприятия: реализация новых подходов в организации и подготовке конкурса в 2018 году, создание дирекции конкурса, проведение отборочных кастингов участниц, подготовка победительниц областных туров к участию в финальном этапе национального конкурса, приглашение в жюри зарубежных экспертов и другие. Заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома проинформировали о ходе проведения отборочных туров конкурса в регионах.
По итогам заседания даны соответствующие поручения республиканским органам госуправления в оказании содействия в решении вопросов в целях проведения мероприятий конкурса на высоком организационном и творческом уровне.
Финал конкурса пройдет в мае 2018 года в г.Минске, сообщает пресс-служба правительства.
В Беларуси обнародованы подробности шпионской деятельности украинцев Павла Шаройко и Игоря Скворцова, обвиняемых в сборе секретной информации для украинской разведки. Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».
Прокуратура Минска провела проверку, в ходе которой выявила нарушения антикоррупционного законодательства должностными лицами комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, сообщает сайт Генеральной прокуратуры.
Новый минский «МакДональдс» находится возле станции метро «Спортивная», на пересечении улиц Притыцкого и Глебки, возле торгового центра «Скала». Фастфуд начали строить в начале апреля и на днях он заработает.
Александр Лукашенко потребовал обратить более серьезное внимание на медучреждения в районных центрах и небольших населенных пунктах. Об этом президент заявил, посещая Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.
Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Минского района, подозреваемого в преднамеренном банкротстве возглавляемой коммерческой организации (ч.2 ст.240 Уголовного кодекса Беларуси).
Новый минский «МакДональдс» находится возле станции метро «Спортивная», на пересечении улиц Притыцкого и Глебки, возле торгового центра «Скала». Фастфуд начали строить в начале апреля и на днях он заработает.
Александр Лукашенко потребовал обратить более серьезное внимание на медучреждения в районных центрах и небольших населенных пунктах. Об этом президент заявил, посещая Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.
Прокуратура Минска провела проверку, в ходе которой выявила нарушения антикоррупционного законодательства должностными лицами комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, сообщает сайт Генеральной прокуратуры.