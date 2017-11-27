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Василий Жарко задумался над конкурсом красоты

Общество

24 ноября 2017

АА

Под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“.

Василий Жарко задумался над конкурсом красоты

Оргкомитетом рассмотрен ряд вопросов, связанных с  подготовкой данного мероприятия: реализация новых  подходов в организации и подготовке конкурса в 2018 году, создание дирекции конкурса, проведение отборочных кастингов участниц, подготовка победительниц областных туров  к участию в финальном этапе национального конкурса, приглашение в жюри зарубежных экспертов и другие. Заместители председателей  облисполкомов и Минского горисполкома проинформировали о ходе  проведения отборочных туров конкурса в регионах.

По итогам заседания даны соответствующие поручения республиканским органам госуправления в оказании содействия в решении вопросов в целях проведения мероприятий конкурса на высоком организационном и творческом уровне.

Финал конкурса пройдет в мае 2018 года в г.Минске, сообщает пресс-служба правительства. 

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