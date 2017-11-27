Католические епископы обратились к Лукашенко с просьбой объявить 1 ноября выходным днем
Общество
27 ноября 2017
АА
Католические епископы Беларуси поддержали инициативу католических верующих установить выходной день для почитания памяти умерших.
фото: sputnik.by
Епископы Беларуси поддержали инициативу католических верующих установить выходной день для почитания памяти умерших (…). От имени Конференции католических епископов в Беларуси и по ее поручению специальное письмо президенту А.Лукашенко направил председатель епископата Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич", – говорится в сообщении на сайте catholic.by.
В сообщении приводятся слова Тадеуша Кондрусевича, который отметил, что 1 ноября Католическая церковь во всем мире отмечает День всех святых. "В этот день мы также посещаем кладбище, и по традиции уже вечером этого дня совершаются богослужения за усопших, очень часто - на кладбище", - добавил он.
Архиепископ напомнил, что в ряде стран мира, где живут католики и протестанты, 1 ноября на государственном уровне установлен выходным днем и отвечает церковной традиции.
"День всех усопших мы начинаем отмечать 1 ноября. Если этот день будет свободным, он станет хорошим поводом помолиться не только в храме, но и на кладбище. Вместе с тем, это приведет к балансу с Православной церковью, где верующие имеют выходной день – Радуницу", – подчеркнул Кондрусевич.
Митрополит обратил внимание, что в Беларуси живет много смешанных семей - католиков и православных. "В таких семьях этот вопрос ощущается еще острее: православный может пойти и помолиться в этот день на кладбище, а у католиков - это рабочий день", – заметил он.
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