На неделе ожидается мокрый снег и дождь

В Беларуси обнародованы подробности шпионской деятельности украинцев Павла Шаройко и Игоря Скворцова, обвиняемых в сборе секретной информации для украинской разведки. Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».
Прокуратура Минска провела проверку, в ходе которой выявила нарушения антикоррупционного законодательства должностными лицами комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, сообщает сайт Генеральной прокуратуры.
Новый минский «МакДональдс» находится возле станции метро «Спортивная», на пересечении улиц Притыцкого и Глебки, возле торгового центра «Скала». Фастфуд начали строить в начале апреля и на днях он заработает.
Александр Лукашенко потребовал обратить более серьезное внимание на медучреждения в районных центрах и небольших населенных пунктах. Об этом президент заявил, посещая Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.
Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Минского района, подозреваемого в преднамеренном банкротстве возглавляемой коммерческой организации (ч.2 ст.240 Уголовного кодекса Беларуси).
Александр Лукашенко потребовал обратить более серьезное внимание на медучреждения в районных центрах и небольших населенных пунктах. Об этом президент заявил, посещая Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.