На неделе ожидается мокрый снег и дождь

В ближайшие трое суток погоду в Беларуси будет определять фронтальный раздел, будет облачно с прояснениями и ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

28, 29 и 30 ноября в отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица.

28 ноября температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+1°С, во второй половине дня повысится до -1..+4°С, сообщает Белгидрометцентр.

29 ноября температура воздуха в течение суток -3..+3°С, ночью по востоку при прояснениях до -6°С.

30 ноября температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -2..+4°С, по Гомельской области местами до +6°С.

В пятницу погода существенно не изменится, а вот на выходных, по прогнозу синоптиков, осадки прекратятся.

