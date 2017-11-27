У задержанного украинского журналиста обнаружили псевдонимы 16 участников агентурной сети

В Беларуси обнародованы подробности шпионской деятельности украинцев Павла Шаройко и Игоря Скворцова, обвиняемых в сборе секретной информации для украинской разведки. Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».

У задержанного за шпионаж в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко обнаружили псевдонимы как минимум 16 участников агентурной сети, сообщил телеканал "Беларусь-1", пишет interfax.by.

"Во время обыска у Шаройко обнаружили псевдонимы еще как минимум 16 участников агентурной сети. По мнению белорусских контрразведчиков, людей могли использовать и в темную, когда агент-поставщик информации и не догадывается, кому и зачем выдает сведения", - говорится в сообщении,.

Как сообщалось, 20 ноября в КГБ Беларуси сообщили о задержании в Минске с поличным гражданина Украины Павла Шаройко по обвинению в шпионаже.

По информации КГБ, Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины. В Беларуси он работал под прикрытием на должности корреспондента общественной национальной телерадиокомпании Украины.

Шаройко обвиняется в том, что создал агентурную сеть из граждан Беларуси, которые выполняли его задание по сбору разведданных в военно-политической сфере. В КГБ сообщили, что во время обыска у задержанного были обнаружены копии донесений, направленных им ранее в центр.

По данным КГБ, координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов был выслан из Беларуси.

Украина, в свою очередь, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата из страны. В МИД Беларуси расценили решение Киева как абсолютно безосновательное и назвали его недружественным шагом.

Также по делу о шпионаже был задержан гражданин Беларуси, который признал свою вину и сообщил, что работал по заданию украинской военной разведки.