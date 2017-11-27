Задержан главный металлург МТЗ

Белорусские правоохранители задержали заместителя главного инженера по подготовке металлургического производства — главного металлурга МТЗ Андрея Карася и еще несколько сотрудников тракторного завода.

О задержании на заводе tut.by сообщили несколько источников.

«На заводе задержали группу из нескольких человек, которые за соответствующее вознаграждение покупали литейные материалы. Группа действовала давно. При этом качество сырья иногда вызывало вопросы», — сказал собеседник. По его словам, одним из задержанных является главный металлург МТЗ Андрей Карась.

Еще один источник сказал, что события на МТЗ — это продолжение истории с задержанием украинского топ-менеджера. «Одни требовали [откат], другие давали», — сказал он.

На МТЗ сказали, что с 21 ноября обязанности главного металлурга завода исполняет другой человек. О местонахождении Андрея Карася на заводе ничего неизвестно.

Неделю назад украинские СМИ сообщили о задержании в Минске директора «Завода утяжелителей» (Константиновка, Донецкая область) Александра Скибы.

У украинского предприятия был заключен договор с МТЗ на поставку продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода. Скиба прибыл на переговоры на Минский тракторный завод 15 ноября. Вскоре он был задержан сотрудниками КГБ Беларуси. По информации, которая есть у посла Украины в Беларуси, директору украинского завода инкриминируют дачу взятки.

«Завод утяжелителей» производит сыпучие материалы, которые применяются в литейном производстве для производства формовочных, стержневых и противопригарных покрытий.

Получить комментарий в КГБ не удалось.

