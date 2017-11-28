Работа на дому будет узаконена

В Беларуси готовятся изменения в Трудовой кодекс, которыми будут закреплены дистанционные формы трудовых отношений.
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Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак перед открытием международной научно-практической конференции молодых ученых «Социально-трудовая сфера и демографическое развитие Республики Беларусь», передает БЕЛТА.
— Что касается возможностей для женщины совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью, то в этом направлении в стране многое делается. Например, готовятся изменения в Трудовой кодекс, которыми будет закрепляться дистанционная работа. Сейчас информационные технологии позволяют человеку работать из дома удаленно. Проект изменений уже есть, он проходит необходимые процедуры, — сказал Александр Румак.
Заместитель представителя Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси Елена Касько привела и другие примеры политики по стимулированию рождения детей, которые применяются в других странах: когда соблюден баланс между работой и семьей (более гибкие графики труда, сокращенный срок декретного отпуска, который оплачивается в большем объеме); вовлеченность мужчин и их помощь женщинам во время беременности и в первые месяцы после рождения малыша.
— В Беларуси у отцов тоже есть возможности декретного отпуска, дополнительного кратковременного отпуска по желанию, чтобы побыть с супругой и ребенком, — добавил Александр Румак.
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