Работа на дому будет узаконена

Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак перед открытием международной научно-практической конференции молодых ученых «Социально-трудовая сфера и демографическое развитие Республики Беларусь», передает БЕЛТА.

— Что касается возможностей для женщины совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью, то в этом направлении в стране многое делается. Например, готовятся изменения в Трудовой кодекс, которыми будет закрепляться дистанционная работа. Сейчас информационные технологии позволяют человеку работать из дома удаленно. Проект изменений уже есть, он проходит необходимые процедуры, — сказал Александр Румак.

Заместитель представителя Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси Елена Касько привела и другие примеры политики по стимулированию рождения детей, которые применяются в других странах: когда соблюден баланс между работой и семьей (более гибкие графики труда, сокращенный срок декретного отпуска, который оплачивается в большем объеме); вовлеченность мужчин и их помощь женщинам во время беременности и в первые месяцы после рождения малыша.

— В Беларуси у отцов тоже есть возможности декретного отпуска, дополнительного кратковременного отпуска по желанию, чтобы побыть с супругой и ребенком, — добавил Александр Румак.