Россиянин потерял три чемпионских титула по боксу

Бой продолжался двенадцать раундов. По их завершения все трое судей отдали победу американцу со счетом 114:113, пишет РБК.



Ковалев захватил преимущество в начале поединка и уже во втором раунде ему удался сильный удар с правой, после которого Уорд оказался в нокдауне. Рефери начал отсчет, однако Уорд довольно быстро пришел в себя и продолжил поединок.



Первые шесть раундов остались за российским боксером, который постоянно использовал джеб и попадал в соперника. Уорд пытался навязать борьбу и шел в клинч, но в первой половине боя Ковалеву удавалось держать его на дистанции.



Затем ситуация изменилась — Ковалев сбавил темп, так как Уорд его вымотал, и американец уже сам начал попадать короткими ударами. Нокдауна не случилось, однако Ковалев проиграл несколько раундов.



Россиянин так и не смог отправить Уорда в нокдаун, а по итогам боя судьи, все трое из которых представляли США, решили, что Уорд выиграл больше раундов. Ковалев назвал это решение неверным.



Ковалев может рассчитывать на реванш, так как этот пункт был указан в контракте на бой. Поражение стало для него первым в карьере.



«Отличный денек! Мы сделали это, бэйби! Вот для этого мы и выходим на ринг. Теперь я пятикратный чемпион мира в двух разных весовых категориях, это поразительно», — сказал Уорд после боя.



Промоутер Ковалева Кэти Дува не разделила мнения Уорда. «Это было ошибочное решение. Совершенно очевидно, что это было ошибочное решение. Я думаю, что Уорд мог бы сделать отличную карьеру в MMA. Я не видела столько борьбы с тех пор, как Конор Макгрегор вышел на ринг. Это просто смешно», — сказала Дува.



Чемпион Великобритании в среднем весе Крис Юбенк-младший также в своем Twitter написал, что судьи ошиблись. «Они что, правда только что отдали победу Уорду? Ну, если Трамп может выиграть президентские выборы, то, значит, в наше время возможно все».



