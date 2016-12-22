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Солигорский «Шахтер» и минское «Динамо» завоевали серебро и бронзу в национальном первенстве

Спорт

ЕЖЕДНЕВНИК, 20 ноября 2016

АА

За тур до завершения чемпионата Беларуси по футболу, который досрочно в очередной раз выиграл БАТЭ, определились серебряный и бронзовый призеры.

Солигорский «Шахтер» и минское «Динамо» завоевали серебро и бронзу в национальном первенстве

by.tribuna.com

Ими стали, соответственно,  солигорский «Шахтер» и минское «Динамо», таким образом поменявшись по сравнению с прошлогодним первенством местами в турнирной таблице.  

Горняков не сломила нелепая ошибка вратаря Бушмы, которая позволила сравнять с центра  поля счет игроку «Славии» Раевскому в начале матча. «Горняцкая машина» катком прошла по обороне полешуков, к голу Януша добавив два точных удара Ковалева и по одному – Лаптева и Бурко. Итоги – 5:1.   

Минчане победили «Ислочь» благодаря удару Будника- 1:0 и стали недоступны преследователю – «Минску», который «вынес» с поля «Гранит» со счетом – 7:0.

Во второй раз проиграл чемпион,  доигрывающий в этом статусе первенство, БАТЭ. Борисовчане уступили  в гостях «Витебску» - 1:2.

Главной интригой последнего тура остается, кто покидает высшую лигу. Главные претенденты «Гранит» и «Белшина», а также опережающий их на два очка «Нафтан».    

       

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