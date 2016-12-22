Беларусь получила серебряную олимпийскую медаль из-за дисквалификации узбекского спортсмена

Бронзовый призер Олимпиады-2008 в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг белорусский спортсмен Мурад Гайдаров признан серебряным призером в связи с дисквалификацией борца из Узбекистана Сослана Тигиева, который в Пекине занял второе место. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на организацию "Объединенный мир борьбы" (UWW).

Тигиев был дисквалифицирован за применение запрещенных препаратов.

Таким образом, качество завоеванных медалей белорусскими атлетами в Пекине изменилось: 4 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых.

В этом году Международный олимпийский комитет лишил Беларусь четырех олимпийских медалей в тяжелой атлетике. 26 октября МОК объявил о лишении Анастасии Новиковой и Андрея Рыбакова наград Олимпиады-2008. Новикова была бронзовым призером Пекина в весовой категории до 53 кг, Рыбаков — серебряным в весовой категории до 85 кг. 27 октября бронзовой медали Олимпийских игр-2012 в весовой категории до 69 кг была лишена Марина Шкерманкова. 21 ноября бронзовой медали Олимпиады-2012 в весовой категории до 75 кг была лишена Ирина Кулеша.

Помимо названных штангистов за применение запрещенных препаратов медали в разное время были отобраны еще у четырех белорусских атлетов.

Сразу после Игр в Лондоне белоруска Надежда Остапчук, завоевавшая золотую медаль в толкании ядра, была дисквалифицирована, а ее результат аннулирован. В обеих допинг-пробах Остапчук (первая была взята накануне соревнований, вторая — сразу по их завершении) был обнаружен запрещенный препарат метенолон.

В декабре 2012 года МОК дисквалифицировал двух белорусских медалистов Олимпиады 2004 года в Афинах: серебряного призера в метании молота Ивана Тихона и бронзового призера в метании диска Ирину Ятченко. Решения были приняты на основании положительных допинг-проб (у обоих был обнаружен метандиенон), которые выявились в результате перепроверки анализов спустя восемь лет.

В 2013 году бронзовой медали Пекина в толкании ядра был лишен Андрей Михневич.