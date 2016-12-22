Минск может принять чемпионат мира по бенди

Заявка Хабаровска на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом 2018 года может остаться неодобренной, следует из заявления президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Бориса Скрынника, который также возглавляет исполком российской федерации данного вида спорта (ФХМР), сообщает «Коммерсант».

«Если (…) приедет президент Беларуси Александр Лукашенко, будем разговаривать с ним о возможности провести чемпионат мира в Минске в 2018 году», — сказал он «Советскому спорту». Как сообщалось на сайте ФХМР, правительство Хабаровского края заключило предварительное соглашение с FIB о проведении в Хабаровске в 2018 году чемпионата мира. Ранее Хабаровск дважды принимал мировые форумы, в 1981 и 2015 годах. В правительстве региона, подавшем заявку, официальный ответ из FIB ожидают не раньше, чем через неделю.

Как сообщалось, расходы на проведение ЧМ-2015 оказались почти в полтора раза выше плана и составили порядка 240 млн росс. рублей, в том числе средства краевого бюджета, спонсоров и доходы с реализации билетов. Со слов исполнительного директора дирекции ЧМ-2016 в Ульяновске Дениса Радаева сообщалось, что в Хабаровске было продано лишь 78 тыс. билетов, при этом «сами организаторы отмечали, что немного прогадали с ценой», билетная программа Хабаровска принесла только 30 млн росс. рублей.