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Россия и Беларусь готовят совместную заявку на проведение чемпионата Европы по гандболу

Спорт

23 ноября 2016

АА

Федерация гандбола России (ФГР) и Белорусская федерация гандбола (БФГ) подадут совместную заявку на организацию чемпионата Европы 2022 года среди мужчин.

Россия и Беларусь готовят совместную заявку на проведение чемпионата Европы по гандболу

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Об этом на исполкоме ФГР заявил глава российской организации Сергей Шишкарев.

Ранее глава ФГР Сергей Шишкарев сообщал ТАСС о подобной возможности.

"Мы предварительно говорили с руководством Европейской федерации гандбола, ее (заявку) воспринимают всерьез, - сказал Шишкарев. - Нам необходимо рассмотреть заявку и предусмотреть все вопросы, которые могут возникнуть. Мы совместно с Беларусью  координируем нашу деятельность и подадим заявку".

Председатель БФГ Владимир Коноплев заявил, что данная идея получила поддержку у высшего руководства страны. "Я получил устную поддержку нашего президента и министра спорта", - отметил Коноплев.

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