Россия и Беларусь готовят совместную заявку на проведение чемпионата Европы по гандболу

Федерация гандбола России (ФГР) и Белорусская федерация гандбола (БФГ) подадут совместную заявку на организацию чемпионата Европы 2022 года среди мужчин.

Об этом на исполкоме ФГР заявил глава российской организации Сергей Шишкарев.

Ранее глава ФГР Сергей Шишкарев сообщал ТАСС о подобной возможности.

"Мы предварительно говорили с руководством Европейской федерации гандбола, ее (заявку) воспринимают всерьез, - сказал Шишкарев. - Нам необходимо рассмотреть заявку и предусмотреть все вопросы, которые могут возникнуть. Мы совместно с Беларусью координируем нашу деятельность и подадим заявку".

Председатель БФГ Владимир Коноплев заявил, что данная идея получила поддержку у высшего руководства страны. "Я получил устную поддержку нашего президента и министра спорта", - отметил Коноплев.