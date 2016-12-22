Россия и Беларусь готовят совместную заявку на проведение чемпионата Европы по гандболу
23 ноября 2016
Федерация гандбола России (ФГР) и Белорусская федерация гандбола (БФГ) подадут совместную заявку на организацию чемпионата Европы 2022 года среди мужчин.
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Об этом на исполкоме ФГР заявил глава российской организации Сергей Шишкарев.
Ранее глава ФГР Сергей Шишкарев сообщал ТАСС о подобной возможности.
"Мы предварительно говорили с руководством Европейской федерации гандбола, ее (заявку) воспринимают всерьез, - сказал Шишкарев. - Нам необходимо рассмотреть заявку и предусмотреть все вопросы, которые могут возникнуть. Мы совместно с Беларусью координируем нашу деятельность и подадим заявку".
Председатель БФГ Владимир Коноплев заявил, что данная идея получила поддержку у высшего руководства страны. "Я получил устную поддержку нашего президента и министра спорта", - отметил Коноплев.
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