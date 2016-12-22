«Гранит» и «Белшина» покидают высшую лигу
ЕЖЕДНЕВНИК, 27 ноября 2016
В последнем туре чемпионата Беларуси по футболу, состоявшемся 27 ноября, определились два неудачника. Высшую лигу покидают микашевичский «Гранит» и бобруйская «Белшина».
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«Белшина» и «Гранит», встречавшиеся между собой в Бобруйске, расписали ничью (1:1), в то время как еще один кандидат на вылет новополоцкий «Нафтан» в гостях переиграл «Неман» (1:0).
В других матчах заключительного тура «Славия» выиграла у минского «Динамо» - 1:0, «Ислочь» у «Слуцка» - 2:0, брестское «Динамо» оказалось сильнее «Витебска» - 3:0, «Минск» победил «Крумкачей», а «Торпедо» и «Шахтер» сыграли вничью – 1:1.Напомним, чемпионом закончившееся чемпионата стал в очередной раз БАТЭ, второе место досталось «горнякам», а минское «Динамо» завоевало бронзу.
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