Хацкевича уволили с поста главного тренера сборной по футболу

Контракт с ним Белорусская федерация футбола расторгла досрочно. Тренеру не удалось выполнить свою главную задачу на сезон.

Александр Хацкевич ушел с поста главного тренера сборной Беларуси по футболу. Контракт с ним был рассчитан до ноября 2017 года. Однако Белорусская федерация футбола досрочно расторгла контракт, пишет "Прессбол".

Хацкевич возглавил белорусскую сборную в декабре 2014 года, сменив на этом посту Андрея Зыгмантовича. На этот сезон перед белорусскими футболистами ставили задачу занять третье место в группе, но задачу выполнить не удалось.

Руководитель Федерации футбола Сергей Румас в комментарии "Прессболу" сообщил, что контракт был расторгнут в одностороннем порядке. По его словам, поскольку команда не показала "продвижения вперед", то было решено сократить зарплату главного тренера. "Александр Николаевич принял это во внимание и взял время на размышление. А на днях мы снова встретились и вернулись к нашему разговору. Хацкевич сообщил, что все продумал и условия федерации принять не может", — пояснил Румас.

Кстати, на церемонии закрытия футбольного сезона-2016, которая прошла 5 декабря, Хацкевич еще присутствовал в качестве главного тренера национальной сборной.