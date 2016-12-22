Лучшим футболистом Беларуси назван 35-летний Тимофей Калачев
Спорт
06 декабря 2016
АА
аков итог традиционного итогового опроса, в котором приняли участие белорусские спортивные журналисты и футбольные специалисты.
Полузащитник национальной сборной Беларуси и "Ростова" Тимофей Калачев признан лучшим футболистом Беларуси 2016 года, передает БЕЛТА.
Сам Тимофей Калачев не смог присутствовать на сегодняшней церемонии чествования лауреатов "Золотой мяч-2016" в Минске - сейчас он в составе ростовской команды готовится к заключительному матчу группового раунда Лиги чемпионов в гостях у голландского ПСВ. Поэтому приз лучшему игроку передаст его родной брат - Дмитрий Калачев. Для 35-летнего Тимофея Калачева это вторая подобная награда, впервые он был назван лучшим футболистом страны в 2013 году.
Что касается остальных номинаций, то больше всех командных и индивидуальных наград у 13-кратных чемпионов Беларуси футболистов борисовского БАТЭ. Дружина Александра Ермаковича стала обладателем сразу четырех призов: "Зрительских симпатий", "За волю к победе", "Справедливой игры" и "Двумя составами". Лидерам атак борисовчан Михаилу Гордейчуку и Виталию Родионову не было равных среди снайперов чемпионата - у обоих по 15 забитых мячей. Кроме того, Родионов стал самым полезным игроком прошедшего чемпионата (15 мячей и 9 результативных передач) и его лучшим форвардом. Лучшим игроком и полузащитником 26-го национального первенства стал борисовчанин Игорь Стасевич, а его одноклубник Денис Поляков удостоен приза имени Александра Прокопенко "За футбольный талант и самоотдачу в игре за Беларусь".
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