Самым богатым спортсменом в истории спортивных состязаний Forbes назвал Майкла Джордана

По подсчетам издания, за свою спортивную карьеру он заработал 1,7 млрд долларов, пишет РБК.

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. В список в том числе вошли люди, уже завершившие спортивную карьеру.



Баскетболист Майкл Джордан стал самым высокооплачиваемым спортсменом в истории по версии Forbes. По данным издания, за свою карьеру в спорте Джордан заработал 1,7 млрд.



Следом за Джорданом идут гольфисты. Второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в истории досталось Тайгеру Вудсу. Его совокупный доход, по оценкам издания, составил 1,65 млрд долларов. На третьем месте — скончавшийся в сентябре Арнольд Палмер. По оценке Forbes, за свою спортивную карьеру гольфист заработал ​1,35 млрд долларов. Четвертое место занимает Джек Никлаус, доход которого Forbes оценил в 1,15 млрд долларов.



