Слуцкий уходит из ЦСКА

Слуцкий уйдет в отставку по собственному желанию, сообщает РБК.



Имя нового главного тренера будет названо до конца этой недели, сообщает агентство ТАСС. Предполагается, что им станет Виктор Гончаренко, который ранее работал помощником Слуцкого в ЦСКА, а сейчас возглавляет «Уфу».



В понедельник, 5 декабря, телеканал «Наш футбол» сообщил о том, что матч против «Томи» (1:0) стал для Гончаренко последним в качестве наставника башкирского клуба. Телеканал утверждает, что специалист уже попрощался с футболистами



Новым местом работы Слуцкого может стать голландский «Витесс». В конце ноября «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что российский тренер может сменить на посту руководителя команды Хенка Фрезера. В турнирной таблице чемпионата Голландии после 14-го тура команда занимает восьмое место. Клубом, основанным в 1892 году, владеет российский бизнесмен Александр Чигиринский. Капитаном «Витесса» является защитник сборной Грузии Гурам Кашия. Также за команду играет нападающий молодежной сборной России Аршак Корян.



Слуцкий возглавил ЦСКА в октябре 2009 года. Под его руководством команда трижды стала чемпионом страны (в 2013, 2014 и 2016 годах.), дважды выиграла серебряные медали и один раз — бронзу. Также Слуцкий завоевал с армейским клубом два Кубка и Суперкубок России.



Нынешний сезон складывается для ЦСКА неудачно — перед перерыом ЦСКА идет в чемпионате России на третьем месте, отставая от лидирующего «Спартака» на 8 очков. Матч против «Тоттенхэма» станет для ЦСКА последним в Лиге чемпионов в этом сезоне. Ранее команда потеряла шансы на выход в плей-офф.



Если Слуцкий уйдет с поста главного тренера ЦСКА, отставка станет для него второй за год. Ранее он покинул сборную России, которую вывел на Евро-2016. На чемпионате континента команда выступила неудачно, заняв последнее место в группе. 30 июня РФС принял отставку специалиста, которого заменил Станислав Черчесов.