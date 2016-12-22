Шире смотреть на вопрос - Федерация хоккея Беларуси продолжит работу с Льюисом

В финальной стадии олимпийской квалификации белорусы заняли второе место на турнире, что не позволило им отобраться в Пхенчхан. Однако федерация все еще возлагает надежды на тренера-канадца.

Федерация хоккея Беларуси продолжает сотрудничество с главным тренером сборной страны канадцем Дэйвом Льюисом, несмотря на невыход на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС рассказал вице-президент ФХРБ Сергей Гончаров.

В финальной стадии олимпийской квалификации, проходившей в начале сентября в Минске, белорусы под руководством Льюиса в заключительном матче кругового турнира проиграли словенцам и заняли второе место на турнире, что не позволило им отобраться в Пхенчхан.

"У тренера долгосрочный контракт, мы решили продолжать работу, поскольку видим, что он начал процесс омоложения состава, и по сравнению с чемпионатом мира у нас к сентябрю наполовину обновилась команда, - сказал Гончаров. - На олимпийской квалификации результат был признан неудовлетворительным, но не всегда смена тренера идет на пользу. Надо шире смотреть на вопрос, и в целом он работает с прицелом на перспективу: мы и с игроками разговариваем и понимаем, что они принимают и позитивно оценивают "систему Льюиса". В тренерский штаб мы и своих специалистов привлекаем. Это отличная школа для Андрея Мезина, Олега Антоненко, Юрия Файкова, которые только закончили карьеру и учатся у Льюиса".

"До сих пор больно, что мы не смогли попасть на Олимпиаду. В ноябре мы играли с теми же словенцами вторым составом у них дома, а у них было немало тех ребят, кто выступал в Минске, кроме Копитара из НХЛ. И мы выиграли тот турнир. В сентябре решающий матч не сложился, хотя были все шансы и нужно было побеждать", - вспомнил он.