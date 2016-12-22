Белорусские пловцы заняли третье месте в комбинированной эстафете на ЧМ

Белорусские пловцы Павел Санкович, Илья Шиманович, Евгений Цуркин и Антон Латкин заняли третье место в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате мира в канадском Виндзоре в 25-метровом бассейне.

Как сообщает БЕЛТА, квартет преодолел дистанцию с результатом 1 мин. 32,49 сек., установив новый рекорд Беларуси, который ранее составлял 1 мин. 33,21 сек.

Золотую медаль в эстафете мирового форума на короткой воде завоевала команда России - 1 мин.31,52 сек. Второе место заняла сборная США - 1 мин. 32,97 сек.

В пятый день турнира в Виндзоре Илья Шиманович выступил также на дистанции 50 м брассом и занял десятое место - 26,43 сек.

Белоруска Юлия Хитрая преодолела 50 м вольным стилем за 24,69 сек., расположившись в итоговом протоколе на 19 месте.

Медаль в комбинированной эстафете для сборной Беларуси по плаванию стала второй на чемпионате мира.

Ранее бронзовой награды на дистанции 50 м на спине удостоился Павел Санкович.

Мировой форум пловцов завершится в Канаде 11 декабря.