Беларусь на третьем месте в мире по аннулированным олимпийским медалям на Играх в Пекине и Лондоне
Спорт
12 декабря 2016
АА
Исходя из обнародованных данных о спортсменах, чьи допинг-пробы с Олимпиад-2008 и 2012 дали положительный результат, Беларусь занимает по этому показателю третье место в мире.
фото: sport.mail.ru
Перепроверку с начала этого года проводили Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В ходе двух волн был сделан повторный анализ более тысячи проб. Положительными оказались 98, а 49 из них сдали призеры ОИ-2008 и 2012, пишет pressball.by.
Как сообщает телеканал Fox Sport, среди стран, лишенных медалей двух предыдущих Игр, главным допинговым нарушителем оказалась Россия — 19. Вторым идет Казахстан, у которого девять положительных допинг-проб среди медалистов, третье место удерживает Беларусь — семь.
Всего же в списке десять стран. Далее следуют Украина (шесть), Армения и Молдова (по две), Азербайджан, Куба, Турция и Узбекистан (по одной).
У белорусов медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов были лишены Оксана Менькова, Наталья Михневич, Анастасия Новикова, Андрей Рыбаков, Надежда Остапчук, Ирина Кулеша и Марина Шкерманкова
Все спортсмены обязаны вернуть свои медали. Их результаты аннулированы, а сами они в ближайшее время узнают сроки своей дисквалификации. За возврат медалей МОК назначает ответственными Национальные олимпийские комитеты стран.
Следственная палата Комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начала расследование в отношении вице-премьера правительства России, руководителя Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.