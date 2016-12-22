Гончаренко возглавил московский ЦСКА

Контракт белоруса рассчитан на два года с возможностью продления. Об этом сообщает сайт армейской команды, сообщает БЕЛТА.

Первую часть нынешнего чемпионата России 39-летний Виктор Гончаренко провел во главе "Уфы", которая после 17 туров занимает 8-е место, набрав 25 очков (7 побед, 4 ничьих, 6 поражений; разница мячей - 12-13).

Футболисты ЦСКА находятся на 3-й позиции, имея в активе 32 очка (9, 5, 3; 21-11). Виктор Гончаренко начал тренерскую карьеру в борисовском БАТЭ, который под его руководством 6 раз подряд становился чемпионом Беларуси (2008-2013), трижды выигрывал Суперкубок (2010, 2011, 2013) и однажды Кубок страны (2010). Покинув Борисов, Гончаренко возглавлял российские клубы "Кубань" из Краснодара (2013-2014), "Урал" из Екатеринбурга (2014), был ассистентом Слуцкого в ЦСКА (2015-2016), после чего перешел в "Уфу".

Среди возможных преемников Гончаренко на посту наставника уфимцев называются, в частности, главный тренер борисовского БАТЭ Александр Ермакович и экс-наставник московского "Спартака" и тульского "Арсенала" Дмитрий Аленичев.



