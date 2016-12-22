В Беларуси зарегистрирована федерация фристайла с мячом

Как сообщила пресс-служба Минюста, ОО «Белорусская федерация фристайла с мячом» создано в целях: развития фристайла с мячом; проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; организации и проведения спортивных мероприятий, в том числе спортивной подготовки спортсменов (команд спортсменов) и представления спортсменов (команд спортсменов) от своего имени на спортивных соревнованиях по фристайлу с мячом; учебно-методического обеспечения фристайла с мячом.