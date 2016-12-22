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В Беларуси зарегистрирована федерация фристайла с мячом

Спорт

ЕЖЕДНЕВНИК, 14 декабря 2016

АА

Министерством юстиции зарегистрировано Общественное объединение «Белорусская федерация фристайла с мячом».

В Беларуси зарегистрирована федерация фристайла с мячом

Как сообщила пресс-служба Минюста, ОО «Белорусская федерация фристайла с мячом» создано в целях: развития фристайла с мячом; проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; организации и проведения спортивных мероприятий, в том числе спортивной подготовки спортсменов (команд спортсменов) и представления спортсменов (команд спортсменов) от своего имени на спортивных соревнованиях по фристайлу с мячом; учебно-методического обеспечения фристайла с мячом.

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