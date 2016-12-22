Поветкин попался на допинге: бой за чемпионский пояс отменен

Об этом рассказал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в своем Twitter. «WBC был уведомлен VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) о наличии запрещенного вещества остарина у Александра Поветкина. Решение объявят в ближайшее время»,— написал глава WBC.

Позже он добавил, что из-за положительной допинг-пробы российского спортсмена WBC не будет санкционировать боксерский поединок.

В Екатеринбурге сегодня Поветкин мог завоевать титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Для этого российскому бойцу надо было справиться с канадцем Бермейном Стиверном, который, хотя когда-то и владел чемпионским поясом, в этом бою представляется все-таки явным аутсайдером, сообщает «Коммерсант».

