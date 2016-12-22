Тематические новости

Белорусская «молодежка» по хоккею пробилась в элитный дивизион

Спорт

ЕЖЕДНЕВНИК, 18 декабря 2016

АА

Сборная Беларуси (U-20) заняла первое место на чемпионате мира в дивизионе I в группе «А» и завоевала право сыграть в следующем сезоне в элите мирового молодежного хоккея.

Белорусская «молодежка» по хоккею пробилась в элитный дивизион

sb.by

В решающем матче турнира в немецком Бремерхафене белорусы обыграли соперников из Австрии со счетом 4:0.

По итогам турнира сборная Беларусь заняла первое место в группе "А" с 13 очками. В нашей группе также выступали Германия, Австрия, Франция, Казахстан и Норвегия.

В следующем году молодежная сборная Беларуси сыграет в элитном дивизионе с лучшими сборными мира. 

В новостях упоминалось:
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Спорт»
Блогеры