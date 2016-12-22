Тематические новости

Комиссия по этике ФИФА начала расследование в отношении Мутко

Спорт

18 декабря 2016

АА

Следственная палата Комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начала расследование в отношении вице-премьера правительства России, руководителя Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.

Комиссия по этике ФИФА начала расследование в отношении Мутко

riac34.ru

Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на информированные источники.

По их словам, комитет по этике начал предварительное расследование возможной причастности Мутко к государственной поддержке использования допинга в российском спорте, о которой говорилось в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 

Мутко входит Совет ФИФА. Если будет доказана его причастность к допинговому скандалу, то Мутко грозит отстранение от любой футбольной деятельности. В этом случает, отмечает издание, вновь вспыхнет дискуссия о пригодности России к  проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, пишет Forbes.

В новостях упоминалось:
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Спорт»
Блогеры