Комиссия по этике ФИФА начала расследование в отношении Мутко

Следственная палата Комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начала расследование в отношении вице-премьера правительства России, руководителя Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на информированные источники.

По их словам, комитет по этике начал предварительное расследование возможной причастности Мутко к государственной поддержке использования допинга в российском спорте, о которой говорилось в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Мутко входит Совет ФИФА. Если будет доказана его причастность к допинговому скандалу, то Мутко грозит отстранение от любой футбольной деятельности. В этом случает, отмечает издание, вновь вспыхнет дискуссия о пригодности России к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, пишет Forbes.