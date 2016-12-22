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Раубичи могут заменить Тюмень на этапе Кубка мира по биатлону

Спорт

18 декабря 2016

АА

Раубичи могут принять этап Кубка мира-2016/17, если эти соревнования отберут у российской Тюмени.

Раубичи могут заменить Тюмень на этапе Кубка мира по биатлону

nardep2016.ru

Об этом сообщила ведущая спортивных новостей на телеканале "Беларусь 5". 

По словам журналистки, ИБУ составил список из возможных кандидатов на замену Тюмени. В этом листе фигурирует и белорусский биатлонный комплекс. 

Напомним, в докладе Макларена о допинге в российском спорте фигурируют несколько десятков биатлонистов из этой страны. Глава ИБУ Андерс Бессеберг заявил, что у организации есть доказательства вины россиян в допинговых махинациях. Ранее лидер мирового биатлона Мартен Фуркад пригрозил Союзу бойкотом соревнований, если все виновные не будут наказаны, сообщает «Прессбол».
 

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