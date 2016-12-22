В 2017 году в Беларуси пройдет более 70 международных спортивных состязаний

В частности, с 1 по 9 января пройдет XIII Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. С 10-12 февраля пройдет Кубок мира по шорт-треку.

В сентябре запланировано проведение международного биатлонного фестиваля ”Гонка Легенд“ под девизом ”Звезды биатлона за мир". С 18 по 20 мая пройдут международные соревнования по велосипедному спорту на треке ”Гран-при Минска“. 10-11 июня запланирован континентальный кубок по дзюдо ”Минск-2017“ (мужчины, женщины) (European Judo Open M&W). С 14 по 25 июня пройдет чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу. 16-20 августа состоится этап Кубка мира по прыжкам на батуте. 18-22 мая - чемпионат Европы по самбо среди мужчин и женщин и боевому самбо. 17-24 июля пройдет чемпионат Европы по современному пятиборью. 3-12 мая состоится чемпионат мира по муай-тай. 21-25 апреля - чемпионат Европы среди молодежи до 23 лет по фехтованию.

Также в течение года запланированы подготовительные мероприятия ко II Европейским играм 2019 года, в том числе визиты представителей международных спортивных организаций, руководителей федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта иностранных государств.

Всего же в течение 2017 года в Беларуси запланировано проведение более 70 международных спортивных мероприятий, сообщила пресс-служба Совмина.