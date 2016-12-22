Беларусь на 74-м месте в рейтинге ФИФА

Из стран постсоветского пространства в рейтинге выше всего украинцы, располагающиеся на 30-м месте в рейтинге. Сборная России – на 56-м.

Рейтинг ФИФА ведется с 1993 года. Очки рассчитываются исходя из тех результатов, что показали команды в официальных и товарищеских матчах за последние четыре года.