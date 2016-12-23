«Спортивная панорама» назвала лучших белорусских спортсменов года
Спорт
23 декабря 2016
АА
Владислав Гончаров и Мария Мамошук стали лидерами по итогам опроса.
фото: sportpanorama.by
Конкурс на звание лучших спортсмена и спортсменки издание проводит уже в 58-й раз. На этот раз опрошены более сотни спортивных журналистов.
Безоговорочную победу одержал триумфатор Олимпиады батутист Владислав Гончаров. Он оказался единственным, кого в свои списки включили все без исключения респонденты, причём подавляющее большинство — 71 человек — поставили на первое место, а остальные — не дальше чем на четвёртое.
21-летний спорсмен стал победителем олимпиады в Рио-де-Жанейро. Кроме того, и на нынешнем чемпионате Европы в Вальядолиде Гончаров выиграл индивидуальные и синхронные прыжки и стал серебряным призёром в командных соревнованиях.
Второе место в журналистском опросе занял легкоатлет Иван Тихон. 40-летний ветеран был одним из немногих в белорусской сборной, кто в Рио реально претендовал на «золото». В итоге спортсмен получил серебряную медаль. Такую же награду он добыл и на чемпионате Европы в Амстердаме.
Третью сумму по итогам опроса набрала представительница женской борьбы Мария Мамошук, которой достаётся звание лучшей спортсменки года.
Далее в рейтинге следуют: Александра Герасименя, Вадим Стрельцов, Дарья Наумова, Джавид Гамзатов, Василий Кириенко, Владимир Самсонов, Игорь Бокий.
Следственная палата Комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начала расследование в отношении вице-премьера правительства России, руководителя Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.