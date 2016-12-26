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Виктория Азаренко назвала сына двойным именем Лео Александр

Спорт

26 декабря 2016

АА

Ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко назвала сына Лео Александр. Об этом спортсменка сообщила на официальных страницах в соцсетях.

Виктория Азаренко назвала сына двойным именем Лео Александр

фото БЕЛТА

Виктория Азаренко стала мамой 20 декабря. Как сообщала ранее теннисистка, долго сидеть в декретном отпуске она не планирует и будет готовиться к выходу на корт в официальных соревнованиях летом следующего года, пишет БЕЛТА.

Белоруска, несмотря на то, что из-за беременности пропустила большую часть сезона 2016 года, в рейтинге WTA размещается на 13-м месте. По итогам уходящего года Виктория Азаренко входит в число лучших подающих игроков тура, разместившись в этой номинации на третьем месте (72,2%) вслед за Сереной Уильямс (75,7%) и Каролиной Плишковой из Чехии (73,9%).

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