Юношеская сборная по хоккею одержала третью победу в Канаде

Юношеская сборная Беларуси по хоккею (U-17) одержала третью победу подряд на международном турнире Mac's Midget AAA World Invitational Tournament, который ежегодно проходит в Калгари, уверенно переиграв команду Regina Pat Canadians со счетом 5:0.

Как сообщает БЕЛТА, все пять шайб белорусскими хоккеистами были заброшены в третьем периоде игры. Точными бросками в команде Владимира Магдеева отметились Александр Ахрамович, Дмитрий Саврицкий, Павел Ажгирей.

Голевой дубль сделал Владислав Михальчук. Турнирное положение в группе 1: 1. Беларусь (U-17) - 6 очков/3 матча, Calgary Buffaloes - 4/3, Regina Pat Canadiens - 2/3, Vancouver NE Chiefs - 2/2, Arizona Bobcats - 0/3. Ранее белорусская команда была сильнее Vancouver NE Chiefs (5:3) и Calgary Buffaloes (4:2).

Юношеская сборная Беларуси заключительный матч группового этапа проведет против Arizona Bobcats. Начало поединка 30 декабря в 21.45 по белорусскому времени.

В турнире Mac's Midget AAA World Invitational Tournament 25 команд разделены на 5 групп по 5 дружин в каждой и проводят матчи по однокруговой системе. Победитель каждой группы, а также три команды, получившие уайлд-кард, сыграют в четвертьфинале.