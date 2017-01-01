Юношеская сборная по хоккею одержала третью победу в Канаде
Спорт
30 декабря 2016
АА
Юношеская сборная Беларуси по хоккею (U-17) одержала третью победу подряд на международном турнире Mac's Midget AAA World Invitational Tournament, который ежегодно проходит в Калгари, уверенно переиграв команду Regina Pat Canadians со счетом 5:0.
Как сообщает БЕЛТА, все пять шайб белорусскими хоккеистами были заброшены в третьем периоде игры. Точными бросками в команде Владимира Магдеева отметились Александр Ахрамович, Дмитрий Саврицкий, Павел Ажгирей.
Голевой дубль сделал Владислав Михальчук. Турнирное положение в группе 1: 1. Беларусь (U-17) - 6 очков/3 матча, Calgary Buffaloes - 4/3, Regina Pat Canadiens - 2/3, Vancouver NE Chiefs - 2/2, Arizona Bobcats - 0/3. Ранее белорусская команда была сильнее Vancouver NE Chiefs (5:3) и Calgary Buffaloes (4:2).
Юношеская сборная Беларуси заключительный матч группового этапа проведет против Arizona Bobcats. Начало поединка 30 декабря в 21.45 по белорусскому времени.
В турнире Mac's Midget AAA World Invitational Tournament 25 команд разделены на 5 групп по 5 дружин в каждой и проводят матчи по однокруговой системе. Победитель каждой группы, а также три команды, получившие уайлд-кард, сыграют в четвертьфинале.
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