Глава департамента судейства федерации футбола сядет на пять лет
Спорт
05 января 2017
АА
Бывший директор департамента судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрей Жуков приговорен к пяти годам лишения свободы.
Суд Центрального района Минска приговорил спортивного функционера к пяти годам заключения в колонии усиленного режима и конфискации имущества, передает tut.by.
Он также не сможет занимать руководящие должности в течение 5 лет. Ранее Белорусская федерация пожизненно признала Андрея Жукова персоной нон грата.
Напомним, что в ходе следствия Жукову было предъявлено обвинение по ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки, получение взятки повторно) УК Беларуси, а затем и по ч. 2, ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).
По мнению обвинения, за назначение судей на определенные матчи Андрей Жуков брал взятки в размере $100-200.
Отметим, что Жуков компенсировал ущерб, составивший 912 белорусских рублей.
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